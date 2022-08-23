Петербуржцам посоветовали спасаться от жары холодной простыней и арбузами

Петербуржцам посоветовали спасаться от жары холодной простыней и арбузами
Петербуржцам посоветовали спасаться от жары холодной простыней и арбузами. Фото: unsplash

Жара пока не думает покидать петербуржцев, и каждый спасается, как может. Эксперт дал несколько советов, которые помогут перенести тяжелую погоду.

Терапевт, кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко посоветовал сидеть в жару дома, особенно с кондиционером. Если же его нет, можно намочить простыню в холодной ванной, накрыться и отдыхать, заметил специалист в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

При этом кардиолог подчеркнул, что жары прежде всего нужно бояться пожилым гражданам, так как из-за нее случается больше инсультов и инфарктов. По словам Кузьменко, нельзя забывать про воду, нужно всегда держать ее под рукой.

В жаркую погоду следует отказаться от алкоголя, потому что спиртные напитки вызывают гидратацию. Зато врач посоветовал есть арбузы, которые эффективно восполняют водный баланс.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт объяснила, сколько можно съесть арбуза за один раз, а также сможет ли он заменить полноценный обед.

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