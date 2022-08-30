Средняя номинальная зарплата в Петербурге превысила 80 тысяч рублей

За первое полугодие средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге достигла 82,3 тысяч рублей до налогового вычета.

Соответствующие цифры 29 августа привел врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов во время нулевых чтений бюджета. Таким образом, в сравнении с периодом с января по май 2021 года, реальные доходы населения выросли на 101%.

По прогнозу петербургских властей, планируется и дальнейший рост средней номинальной зарплаты. Она может вырасти ещё на 8%.

За первое полугодие 2022-го цены в Северной столице выросли на 10,7 % (к декабрю 2021 года). В перспективе на 2023 год потребительские товары и услуги подорожают на 8,2%, а в 2024 году — на 4,87%. Спустя год, в 2025, ожидается увеличение цен на 4,5%, предупредила глава комитета по финансам Светлана Енилина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Северная столица вошла в топ-15 регионов России с высокими зарплатами. Работодатели предлагают соискателям зарплаты от 150 тысяч.