Петербург вошел в топ-15 регионов с высокими зарплатами

Санкт-Петербург вошел в топ-15 регионов России с высокими зарплатами. Работодатели предлагают соискателям зарплаты от 150 тысяч.

Такую статистику составили эксперты платформы по поиску работы HeadHunter. Тройку лидеров составили Магаданская область, Республика Саха и Чукотский автономный округ.

Чаще всего «суперзарплаты» предлагают работникам консалтинга. По словам экспертов, вакансии с высокой зарплатой также предлагаются в узконаправленных сферах, где требуется профессиональное образование. Например, Высший менеджмент», «Добыча сырья», «Информационные технологии, интернет, телеком» и «Строительство, недвижимость».

Ранее Gazeta.SPb рассказала о петиции в поддержку крупных сервисов, занимающихся рекламой в интернете. Поправки в закон «О рекламе» могут сказаться неблагоприятно на деятельности компаний и жизни обычных граждан, так как создаст монополиста в рекламной сфере.