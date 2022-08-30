Конфликт у парадной на Большой Пороховской привел к стрельбе

Конфликт у парадной на Большой Пороховской привел к стрельбе
Фото: google.maps

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы в Красногвардейском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в ночь на 29 августа у парадной на Большой Пороховской улице, дом 45. В полицию сообщили, что один мужчина выстрелил в другого из пистолета.

В результате выезда наряда полиции установлено, что примерно в 3:30 ночи 41-летний мужчина после конфликта четыре раза выстрелил из аэрозольного пистолета в 48-летнего оппонента.

Стрелка задержали, а пострадавшего доставили в Мариинскую больниц с химическим ожогом глаз в удовлетворительном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ссора между соседями на улице Ярослава Гашека закончилась резней. После сообщения медиков о произошедшем полицейские посетили квартиру и задержали двоих соседей пострадавшего: 50-летнюю женщину и 48-летнего мужчину.

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