Егор Крид и Михаил Шуфутинский выпускают ремейк на известную песню «3 сентября»

Егор Крид и Михаил Шуфутинский выпускают ремейк на известную песню &#171;3 сентября&#187;
Егор Крид и Михаил Шуфутинский выпускают ремейк на известную песню "3 сентября". Фото: скриншот клипа "Девочка с картинки"

Певцы Михаил Шуфутинский, являющийся автором популярной песни «3 сентября», и Егор Крид, исполнявший такие треки как «Девочка с картинки», «Потрачу» и много других, создали совместный ремейк.

Песня «3 сентября» в новом исполнении выйдет в свет в ночь на пятницу 2 сентября. Об этом Крид сам рассказал в социальных сетях.

Подробностей о записи композиции не сообщается, но Крид заверил, что это будет «легендарная история». Поклонник музыканта восприняли новость благосклонно.

До этого Егор Крид уже записывал ремейки на другие композиции. Например, песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз», МакSим «Отпускаю», MOLLY «Если ты меня не любишь» и Валерия Меладзе «Самба белого мотылька».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что старший сын участника The Beatles Джона Леннона 59-летний британский рок-музыкант Джулиан Леннон впервые исполнил песню своего отца Imagine. До этого, когда фанаты The Beatles просили его спеть эту песню, Джулиан Леннон говорил, что исполнит ее только в одном случае — если наступит конец света.

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