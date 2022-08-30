В России могут увеличить материнский капитал и сделать программу бессрочной

С осени размер материнского капитала в России может увеличиться в большую сторону, а программа не будет ограничена конкретными сроками.

С 30 августа в Госдуму внесут законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому предлагается сделать выплату маткапитала бессрочной. В настоящий момент эта программа действует до конца 2026 года. Кроме того, размер пособия может вырасти с 693 до 933 тысяч рублей. Авторами инициативы стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщают «Известия». За третьего ребенка размер выплат также может измениться. Предполагается, что в сумме будет выходить 1,399 млн рублей.

Неприятные перспективы и способы решения

Один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов объяснил, что России необходимо срочно решать демографическую проблему.

По прогнозам Росстата, рождаемость будет падать, а темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся. При этом подчеркивается, что миграционный приток будет становиться все меньше. В случае, если прогнозы сбудутся, общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года.

По мнению Миронова, предложенные меры могут способствовать улучшению демографической ситуации, а также повысить уровень рождаемости. Чем помогает программа маткапитала

Программа дополнительных мер государственной поддержки семей, которым положен материнский капитал, началась еще в 2007 году. Она обеспечила возможность улучшения жилищных условий, а также получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме того, благодаря принятым мерам повысился уровень пенсионного обеспечения матери. Рождаемость тоже не осталась без изменений. К

Комментарии экспертов

В «Единой России» пока воздержались от комментариев до внесения законопроекта об увеличении маткапитала и отмены сроков программы в Госдуму. В свою очередь, глава общественной организации «Объединение родителей» Инна Гориславцева поделилась с изданием своим мнением, что с увеличением маткапитала нужно предлагать новые цели, на которые родители могли бы его использовать в интересах детей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ребенка лучше рожать в определенный возрастной период жизни, считают специалисты. Наиболее безопасным возрастом для беременности, по мнению врачей, является промежуток жизни женщины от 20 до 35 лет. Также врачи рассказали об отложенном материнстве, что представляет собой процедуру заморозки яйцеклеток в период репродуктивного «зенита».