В Пулково 31 августа задержали только один рейс на вылет

В Пулково 31 августа задержали только один рейс на вылет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Пулково 31 августа задержали только один рейс на вылет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 31 августа, из петербургского аэропорта Пулково в путь должны отправить все самолеты. При этом все рейсы должны быть выполнены согласно расписанию, и только один был задержан, но уже вылетел в пункт назначения.

Так, на сайте Пулково указано, что в 07:50 вместо 06:30 отправился самолет в Бишкек от Уральских Авиалиний.

На прилет задержек и отмен пока также не наблюдается. Все самолеты прибудут в Петербург согласно указанному времени.

Информация обо всех изменениях появится на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники Северо-Западного таможенного управления в Пулково изъяли у китайца, собирающегося улететь в Чэнду, 400 ювелирных изделий и бижутерии. Задержанный мужчина утверждал, что все «добро» везет своей очень большой семье, а не на перепродажу.