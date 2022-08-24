В Пулково у китайца забрали 400 незадекларированных драгоценностей

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли у китайца, собирающегося улететь в Чэнду, 400 ювелирных изделий и бижутерии.

Задержанный мужчина утверждал, что все «добро» везет своей очень большой семье, а не на продажу. Специалисты в его версии засомневались. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Гражданин Китая следовал из Санкт-Петербурга в Чэнду и выбрал «зелёный» коридор для прохождения таможенного контроля. При этом он заявил, что при нем нет товаров, которые подлежат таможенному декларированию.

Стоимость драгоценностей, изъятых у китайца, установят эксперты. В настоящий момент проводится экспертиза.

В связи с пандемией и двухлетнего перерыва авиасообщение между Петербургом и Китаем возобновилось только в конце июля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня из Пулково в путь не отправится самолет до Чэнду, запланированный ранее на 21:50.