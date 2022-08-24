Самолет в Чэнду 24 августа не вылетит из петербургского аэропорта

Самолет в Чэнду 24 августа не вылетит из петербургского аэропорта. Фото: unsplash

Самолет в Чэнду 24 августа не вылетит из петербургского аэропорта. Фото: unsplash

В среду, 24 августа, в петербургском аэропорту Пулково один задержанный и один отмененный рейс на вылет.

Согласно данным онлайн-табло, по расписанию в путь не отправится самолет до Чэнду, запланированный ранее на 21:50. За путешествие отвечала компания Sichuan Airlines.

Также позже, чем рассчитывалось вылетит воздушное судно в Екатеринбург. Вместо 21:50 самолет отправят на 40 минут позже — в 21:50.

На прилет тоже есть отмененные рейс. Речь идет все о том же направлении, куда сегодня отменили вылет, — Чэнду. Пассажиры должны были прибыть на территорию аэропорта в 19:50.

Все остальные рейсы, согласно данным на сайте аэропорта, вылетят по расписанию. Все изменения можно отследить через онлайн-табло Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рейс, вылетевший из Орска в Северную столицу, вынужденно вернули обратно из-за технических причин.