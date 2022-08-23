Рейс «Орск-Санкт-Петербург» вынужденно вернули в аэропорт

Вчера стало известно, что рейс, вылетевший из Орска в Северную столицу, вынужденно вернули обратно из-за технических причин.

В понедельник, 22 августа, самолет, выполнявший рейс «Орск — Санкт-Петербург» вернулся в аэропорт Оренбургской области после срабатывания датчика исправности механизации крыла. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

Согласно данным Flightradar24, самолет покинул аэропорт Орска, после чего в течение нескольких часов летал по кругу рядом с аэропортом.

Отмечалось, что пассажиров доставили в Петербург резервным самолетом Superjet 100. Его отправили из Пулково после 16:45 мск. По предоставленной информации, из Орска он должен был вылететь после 20:30.

После произошедшего пассажирам пообещали напитки и горячее питание, а также размещение в отеле в случае задержки рейса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 августа из Пулково не осуществил вылет только один самолет, в том же направлении задержали еще один рейс.