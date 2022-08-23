Во вторник из Петербурга не отправили только один рейс до Антальи

Во вторник из Петербурга не отправили только один рейс до Антальи
Во вторник из Петербурга не отправили только один рейс до Антальи. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Сегодня, 23 августа, из Пулково не осуществил вылет только один самолет, в том же направлении задержали еще один рейс.

По прогнозу онлайн-табло петербургского аэропорта, в 00:20 не вылетел самолет в Анталью. Чуть позже рейс, который был запланирован на 02:30, перенесли на новое время. Так, воздушное судно с пассажирами отправилось по указанному направлению почти на 6 часов позже. Новое время — 08:05.

На прибытие задержанных и отмененных рейсов пока не предвидится. Все возможные изменения будут представлены на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маленький сокол появился на территории аэропорта Пулково. Птица не могла взлететь и пожаловала к людям на своих двоих. Ветеринары назначили птице лечение, после чего она пройдет курс реабилитации. Затем сокола вернут домой в дикую природу.

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