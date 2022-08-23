Во вторник из Петербурга не отправили только один рейс до Антальи

Во вторник из Петербурга не отправили только один рейс до Антальи. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Во вторник из Петербурга не отправили только один рейс до Антальи. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Сегодня, 23 августа, из Пулково не осуществил вылет только один самолет, в том же направлении задержали еще один рейс.

По прогнозу онлайн-табло петербургского аэропорта, в 00:20 не вылетел самолет в Анталью. Чуть позже рейс, который был запланирован на 02:30, перенесли на новое время. Так, воздушное судно с пассажирами отправилось по указанному направлению почти на 6 часов позже. Новое время — 08:05.

На прибытие задержанных и отмененных рейсов пока не предвидится. Все возможные изменения будут представлены на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маленький сокол появился на территории аэропорта Пулково. Птица не могла взлететь и пожаловала к людям на своих двоих. Ветеринары назначили птице лечение, после чего она пройдет курс реабилитации. Затем сокола вернут домой в дикую природу.