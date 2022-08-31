Охранник ТРК «Невский» предотвратил поножовщину, остановив буйного посетителя

Во вторник вечером у торгового центра «Невский», расположенного недалеко от метро «Улица Дыбенко», охранник предотвратил поножовщину.

Все произошло около 19:00 часов вечера 30 августа, сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». В группе «ДТП и ЧП СПБ» появились видео конфликта, на котором видно, как охранник ТРК пытается успокоить буйного мужчину с ножом.

У секьюрити получилось отобрать нож у агрессивного посетителя, но он выхватил его обратно. Позже перед собравшимися вокруг свидетелями развернулась сцена, где охранник и мужчина с ножом стоят друг на против друга, а затем подбегает граждан с баллончиком и прыскает в злоумышленника.

Нож у нарушителя забрать получилось, после чего с ним уже разбиралась полиция. Информация о пострадавших не поступала. Причины, почему мужчина начал так себя вести, не называются.

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