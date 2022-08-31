Олеся Малибу рассказала о задержании предполагаемого убийцы звезды «Дома-2» Насти Кочервей

По словам подруги погибшей экс-участницы «Дом-2» Анастасии Кочервей Олеси Малибу (Кожевниковой), подозреваемый по этому делу задержан. Однако следствие Петербурга предоставленную девушкой информацию отрицает.

Малибу заявила, что в убийстве звезды реалити-шоу уже есть задержанный. Отмечается, что следствие собирается предъявить ему обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом подруга скончавшейся заявила в интервью «78.ru».

Процедура опознания пока не состоялась, так как родители Анастасии до сих пор не приехали в Санкт-Петербург, поделилась Малибу.

«Родители до сих пор не выехали на опознание, они ждут, пока им купят билеты, какой-то помощи и не горят желанием, как я поняла, туда ехать», — заявила подруга.

До этого тело Кочервей обнаружили в акватории Финского залива 13 августа. Оно находилось в состоянии сильных гнилостных изменений, так как слишком долго пролежало в воде, из-за чего судебно-медицинская экспертиза осложнилась. Поэтому же следствие до сих пор не уверено, что тело принадлежит экс-участнице «Дома-2». Однако подруга считает найденное тело своей подругой на все 100%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в одной из рек Санкт-Петербурга обнаружили тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей. Подруга погибшей девушки рассказала, что Кочервей пропала, а до этого у нее были какие-то проблемы в Москве.