Авиакомпания Smartavia объявила массовую распродажу билетов на самолет

Российский авиаперевозчик Smartavia решил начать масштабную распродажу билетов по внутренним направлениям.

О массовой продаже билетов по выгодным ценам рассказали на сайте авиакомпании. Так, для обладателей подписки Smart Up минимальная стоимость авиабилетов составит всего 590 рублей, а для тех, у кого нет бонуса, билет будет стоит 990 рублей.

Массовая акция проходит с 31 августа по 1 сентября, поэтому сегодня остается последний шанс ей воспользоваться. Скидки на перелеты по России будут действовать в осенне-зимний период, то есть с начала сентября по 22 декабря.

Участвующие в распродаже предложения отмечены на официальном сайте компании специальным значком. Маршрутами, по которым будут осуществляться перевозки, стали вылеты из Москвы в Казань, Самару, Калининград и Архангельск. Также в акции участвуют Екатеринбург и Махачкала. На билеты граждане тратят от 990 до 1790 рублей.

Также по недорогим ценам можно отправиться из Санкт-Петербурга в Калининград, Казань, Самару и Поволжье. В первом случае нужно будет заплатить 990 рублей, а в остальных — от 1590 рублей. За поездку на Урал путешественники отдают от 2 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 сентября в петербургском аэропорту Пулково 4 задержанных и 1 отмененный рейс. Первым задержанным самолетом стал рейс «Санкт-Петербург — Сочи» на 09:05.