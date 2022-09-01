В первый день осени из Пулково с задержкой отправятся 4 самолета

В первый день осени из Пулково с задержкой отправятся 4 самолета. Фото: Baltphoto

В первый день осени из Пулково с задержкой отправятся 4 самолета. Фото: Baltphoto

Первого сентября в петербургском аэропорту Пулково 4 задержанных и 1 отмененный рейс. График самолетов несколько изменился, поэтому пассажирам рекомендуется ознакомиться с ним на сайте воздушной гавани.

Четыре рейса вылетят из Пулково позже, чем до этого рассчитывалось. Так, первым задержанным самолетом станет рейс «Санкт-Петербург — Сочи» на 09:05. Теперь вылет по этому направление перенесли на 12:30.

Еще одно задержанное судно — самолет в Ош на 11:45. По новому расписанию, его отправят в 13:00. Рейс «Санкт-Петербург — Калининград» тоже будет задержан. Вместо 12:35 он вылетит в 14:05.

Последним на сегодня самолетом, который отправится в путь позже назначенного, является воздушное судно в Москву на 17:45. По новому расписанию, его выпустят в 19:05.

Также вовсе не отправится в путешествие рейс в Иваново от авиакомпании «РусЛайн». Изначально самолет должен был полететь по этому направлению в 14:35.

Все остальные рейсы, согласно данным петербургского аэропорта, отправятся в путь по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маленький сокол появился на территории аэропорта Пулково. Птица не могла взлететь и пожаловала к людям на своих двоих.