Индустрия секс-игрушек в Петербурге не сломилась под гнетом санкций

Санкционное давление, конечно же, сказалось практически на всех сферах деятельности. Исключением не стали и товары для взрослых, которые, несмотря на трудности вынесли все препятствия и продолжили существовать.

Правда, продукция, как и везде, подорожала, а заказы приходится ждать вдвое дольше. Корреспондент Мойки78 узнал у основателя сети магазинов товаров для укрепления семьи «Розовый кролик» Максимилиана Лапина, как в настоящий момент развивается ситуация в этом сегменте.

По словам Лапина, на первых этапах санкций в 2022 году многие немецкие компании наотрез отказывались отгружать товары из-за давления властей. Сейчас же ситуация более менее нормализовалась.

По словам основателя магазинов, в Европе у сети есть сотрудничество с несколькими поставщиками, на которых приходится более 50% от общего объема поставок. Речь идет о силиконовых и более качественных игрушках.

Лапин также обратил внимание, что время доставки товаров из Европы увеличилось с 2-3 недель до 4-6 недель. При этом цены выросли, но не намного. В перспективе компания планирует переориентироваться на товары, производимые в России.

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