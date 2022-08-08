Милые обманщицы: как в петербургских барах разводят мужчин на деньги

В барах и клубах Северной столицы известны случаи, когда мужчина идет на свидание, а остается и без спутницы и без денег. И это не случайное совпадение, у таких девушек просто род занятий такой, — мужчин «разводить».

Именуются прекрасные незнакомки промомоделями, либо промщицами, и разводят молодых людей они не на 100 рублей, на 100 тысяч. Об этом подробно рассказал корреспондент «МК в Питере» Веламир Ларинов.

Механизм промомоделинга

Как же это происходит? Обычно девушки знакомятся с мужчинами в барах, потом предлагают продолжить веселье где-нибудь еще, предусмотрительно заказывая автомобиль и полностью строя маршрут за своих кавалеров. Затем парочки приходят в так называемый промобар, который мужчинам удается раскусить только после того, как девушки спешно убегают по своим делам, оставив жертв со счетом на тысячи рублей.

Из первых уст

Одна из девушек поделилась своим опытом работы на подобной «должности». Приехав в Петербург учиться, она попала на дистанционное обучение из-за коронаивруса, поэтому решила найти себе работу. Через какое-то время ее пригласили на вакансию «хостес в баре» с зарплатой от 100 тысяч руб­лей. Девушка не долго думая собралась и отправилась на собеседование в бар, который даже на картах не значился. Там ей и предложили стать промщицей.

«Мне объяснили, что за ночь можно заработать 30 тысяч руб­лей, а за месяц 100, а то и 200 тысяч. Я решила попробовать», — призналась девушка.

При этом на счет ее безопасности, как сказали в промобаре, беспокоиться не стоит, — в других заведениях есть охрана, поэтому ничего страшного не произойдет.

С первого взгляда кажется, что это работа мечты, но не все так просто. По словам респондентки, попадаются наглые мужчины которые лапают, лезут целоваться и пристают. Отдельно хочется сказать о системе штрафов, когда за невыход на смену можно оставить 5 тысяч, а если несколько смен подряд от тебя нет мужчин, то штрафы могут доходить до 20 тысяч руб­лей.

Бар, о котором говорила девушка, на картах найти все же удалось, но отзывы там оказались, как и следовало ожидать, самые неприятные, в частности, от обманутых парней.

Еще одна девушка, которая попала в ловушку с резюме и дошла до похожего сомнительного бара рассказала, что их с другой кандидаткой удерживали практически насильно.

«К нам привели администратора. Она была очень пьяная. Я сказала, что хочу уйти, на что мне отказали. Дверь была закрыта на замок», — поделилась респондентка.

Тогда было решено сделать вид, что согласие дано. После того, как девушки покинули бар, им больше не звонили.

Преступление и наказание

Подобная деятельность в городе пресекается полицией при обнаружении, даже несмотря на казалось бы на то, что мужчина сам отдает деньги. Отмечается, что в начале апреля сотрудники полиции в Петербурге накрыли банду аферистов, которые около двух с половиной лет разводили на деньги мужчин на фиктивных романтических свиданиях. Все начиналось с сайтов знакомств, а заканчивалось тем, о чем было рассказано девушками до этого.

Полицейские задержали десятерых подозреваемых, среди которых были несовершеннолетние девушки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело статье «мошенничество».

Если избежать мошенников все же не получилось, не стоит ругать себя за это, уверена психолог Ксения Федотова. Чтобы в следующий раз не попасть в лапы злоумышленников, нужно грамотно выстраивать личные границы и помнить, что мошенник — отличные манипуляторы.