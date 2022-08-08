Полиция разыскивает участников массовой потасовки со стрельбой в Мурино

В ночь с 7 на 8 августа толпа граждан затеяла драку напротив дома 2 по Екатерининской улице, но скрылась до приезда полиции. После в медицинское учреждение обратился один из пострадавших

Как стало известно Gazeta.SPB, потасовка оказалась со стрельбой. В правоохранительные органы около 23:00 обратились местные жители. Одна из очевидцев пояснила, что, находясь по месту жительства, через окно наблюдала драку с участием нескольких мужчин, один из которых из предмета похожего на пистолет стал производить выстрелы вверх, после чего направил оружие в сторону людей. Затем все участники драки скрылись.