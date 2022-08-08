Полиция разыскивает участников массовой потасовки со стрельбой в Мурино

В ночь с 7 на 8 августа толпа граждан затеяла драку напротив дома 2 по Екатерининской улице, но скрылась до приезда полиции. После в медицинское учреждение обратился один из пострадавших
Как стало известно Gazeta.SPB, потасовка оказалась со стрельбой. В правоохранительные органы около 23:00 обратились местные жители. Одна из очевидцев пояснила, что, находясь по месту жительства, через окно наблюдала драку с участием нескольких мужчин, один из которых из предмета похожего на пистолет стал производить выстрелы вверх, после чего направил оружие в сторону людей. Затем все участники драки скрылись.
По прошествии некоторого времени в Токсовскую больницу пришел 27-летнего житель Мурино, которому диагностировали ушибленную рану подбородка, рану левого бедра и другие телесные повреждения. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего он самостоятельно покинул больницу.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Красногвардейском районе двое мужчин распивали спиртные напитки у подъезда дома 16, корпуса 3 на проспекте Маршака. Внезапно к ним подлетел третий участник во всем черном, который, избив обоих собутыльников, скрылся с места происшествия.