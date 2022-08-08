На проспекте Маршака неизвестный испортил пьяные посиделки, проломив одному из граждан череп

На проспекте Маршака неизвестный испортил пьяные посиделки, проломив одному из граждан череп
На Маршака неизвестный испортил пьяные посиделки, проломив одному из присутствующих череп. Фото: "Яндекс.Карты"

Судя по словам очевидца, в Красногвардейском районе двое мужчин распивали спиртные напитки у подъезда дома 16, корпуса 3 на проспекте Маршака. Внезапно к ним подлетел третий участник во всем черном, который, избив обоих собутыльников, скрылся с места происшествия. В результате инцидента сильно пострадал один мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент между мужчинами произошел 7 августа около 11:30. После избиения у пострадавшего диагностировали формирование серьезных травм в области лобной и височной доли, гематомы в области головного мозга, а также перелом свода и основания черепа.

С токсическим действием алкоголя, в тяжелом состоянии 47-летнего мужчину доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации. Что стало со вторым гражданином, о котором упоминала свидетельница, пока не ясно. Злоумышленника, совершившего избиение разыскивают.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что у пострадавшего есть конфликт с живущем в парадной того же дома на Маршака.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженку в ее собственной квартире изнасиловал неизвестный. Мужчина пробрался к девушке через балкон.

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