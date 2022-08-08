На проспекте Маршака неизвестный испортил пьяные посиделки, проломив одному из граждан череп

Судя по словам очевидца, в Красногвардейском районе двое мужчин распивали спиртные напитки у подъезда дома 16, корпуса 3 на проспекте Маршака. Внезапно к ним подлетел третий участник во всем черном, который, избив обоих собутыльников, скрылся с места происшествия. В результате инцидента сильно пострадал один мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент между мужчинами произошел 7 августа около 11:30. После избиения у пострадавшего диагностировали формирование серьезных травм в области лобной и височной доли, гематомы в области головного мозга, а также перелом свода и основания черепа.

С токсическим действием алкоголя, в тяжелом состоянии 47-летнего мужчину доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации. Что стало со вторым гражданином, о котором упоминала свидетельница, пока не ясно. Злоумышленника, совершившего избиение разыскивают.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что у пострадавшего есть конфликт с живущем в парадной того же дома на Маршака.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженку в ее собственной квартире изнасиловал неизвестный. Мужчина пробрался к девушке через балкон.