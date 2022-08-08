На Земледельческой улице мужчина залез к петербурженке через балкон и изнасиловал ее

На Земледельческой улице мужчина залез к петербурженке через балкон и изнасиловал ее. Фото: Baltphotot/Елена Яковлева

На Земледельческой улице мужчина залез к петербурженке через балкон и изнасиловал ее. Фото: Baltphotot/Елена Яковлева

В Приморском районе девушку в ее собственной квартире изнасиловал неизвестный. Мужчина пробрался к петербурженке через балкон.

Как стало известно Gazeta.SPB, 24-летняя пострадавшая обратилась в полицию 7 августа сразу после произошедшего. Она рассказала, что около 06:30 в ее квартиру на улице Земледельческая, 5, корпус 2, через балкон залез неизвестный мужчина. Злоумышленник, применив физическую силу, совершил половой акт в естественной форме. У пострадавшей диагностировали подкожные гематомы правой ягодичной области верхней трети левого бедра.

Около 12:00 в тот же день недалеко от места происшествия задержали подозреваемого 41-летнего мужчину, проживающего в том же доме. Правоохранители просмотрели записи с камеры парадной дома, а девушка подала заявление.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после прохождения мужчины и девушки детектора лжи «Полиграф». Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в садоводстве «Металлург-1» Бокситогорского района Ленобласти 54-летний мужчина с июня по август совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.