В Бокситогорском районе к восьмикласснице два месяца приставал крестный ее подруги

В Бокситогорском районе к восьмикласснице два месяца приставал крестный ее подруги. Фото: Unsplash

В Бокситогорском районе к восьмикласснице два месяца приставал крестный ее подруги. Фото: Unsplash

В садоводстве «Металлург-1» Бокситогорского района Ленобласти 54-летний мужчина с июня по август совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, являющейся подругой его крестницы.

Как стало известно Gazeta.SPB, в правоохранительные органы 6 августа обратилась мать потерпевшей, которая заявила, что ее дочь в очередной раз ушла ко взрослому мужчине на дачу.

Гражданина, проживающего в Пикалево на Школьной улице, задержали в его дачном доме, где девочка периодически встречалась со своей подругой-ровесницей. Там они пили чай, общались, и до поры до времени мужчина не проявлял в отношении несовершеннолетних никаких странных действий. Позже ситуация изменилась.

Совершал ли мужчина что-то подобное в отношение своей крестницы сказать пока нельзя. Полиция ведет проверку и устанавливает все детали происходящего в дачном домике на протяжении этих двух месяцев.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Крестного подруги пострадавшей задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в поселке Ушаки Тосненского района один из собутыльников стал жертвой насильственных действий сексуального характера с помощью велосипедного насоса, кроме того, мужчину сильно избили руками и ногами.