В Ленобласти подсобный рабочий хостела надругался над молодым человеком с помощью насоса

В поселке Ушаки Тосненского района Ленинградской области один из собутыльников стал жертвой насильственных действий сексуального характера с помощью велосипедного насоса, кроме того, мужчину сильно избили руками и ногами.

Как стало известно Gazeta.SPB, в правоохранительные органы около 2 часов ночи 6 августа поступило сообщение об изнасиловании в хостеле «Ринг-Мотор» поселка Ушаки. Заявитель утверждал, что вся комната залита кровью.

По прибытию специалисты обнаружили 47-летнего жителя Новгородской области, который является подсобным рабочем в указанном хостеле. Предполагается, что в ходе распития спиртных напитков у указанного гражданина произошел конфликт со вторым, ныне пострадавшем, 22-летнем мужчиной, из-за чего рабочий избил его руками и ногами, а затем в отношении этого же молодого человека совершил насильственные действия сексуального характера с помощью велосипедного насоса.

Злоумышленника задержали «по горячим следам» на втором этаже здания и доставили в ОМВД России по Тосненскому району ЛО, позже его перевели в ИВС. Известно, что рабочий уже был осужден за незаконное проникновение в жилище и состоит под административным надзором.

У пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей лица, травму прямой кишки и инородное тело в ней. После всех необходимых процедур мужчину в удовлетворительном состоянии госпитализировали, она написал заявление. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти 6 августа обнаружили 43-летнего мужчину с резаными ранами, которого экстренно в тяжелом состоянии госпитализировали.