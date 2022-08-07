В СНТ «Дружба» Ленобласти драка двух местных жителей закончилась ножевыми и уголовным делом

В садоводстве Волховского района 6 августа обнаружили 43-летнего мужчину с резаными ранами, которого экстренно в тяжелом состоянии госпитализировали.

На место происшествия сразу же выехали правоохранительные органы. Как стало известно Gazeta.SPB, изрезанный мужчина лежал в СНТ «Дружба» города Волхов, на участке 13 линии. После того, как мужчину отправили с врачами в больницу, полиция опросила его 46-летнюю сожительницу, которая пояснила, что 6 августа около 15:00 она обнаружила рядом с принадлежащим ей участком раненого мужчину, на его одежде проступали пятна крови. Женщина предположила, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения, после чего вызвала бригаду скорой помощи.

У мужчины диагностировали проникающие колото-резаные ранения груди и живота с повреждениями сердца, левого легкого, печени, поверхностными ранами левого плеча, предплечья и поясничной области слева. В настоящее время гражданин опросу не подлежит.

Чуть позже, около 20:30, удалось задержать подозреваемого в произошедшем, — из того же СНТ правоохранители отправили в участок 20-летнего молодого человека. В пол второго ночи 7 августа его перевели в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженка, пришедшая на вечеринку гостем, изрезала ножом другого приглашенного. При этом в полицию девушка, судя по всему, заявила сама.