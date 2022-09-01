В Петербурге голосование за кандидатов в штаб по реновации продлится до 15 сентября

В Петербурге голосование за кандидатов в штаб по реновации продлится до 15 сентября. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Петербурге голосование за кандидатов в штаб по реновации продлится до 15 сентября. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Северной столице сегодня, 1 сентября, стартовало голосование за кандидатов в штаб по реновации.

Сделать выбор можно на сайте ЗакСа. Онлайн-голосование продлится вплоть до 15 сентября 2022 года. Решение о создании соответствующего ведомства петербургские парламентарии приняли в конце июля из-за массовых недовольств жителей новым законом.

О голосовании сообщается на сайте ЗакСа. Сделать выбор можно с одного IP-адреса один раз в полчаса, идентификация человека проходит по номеру телефона.

В числе кандидатов представители Выборгского, Калининского, Кировского, Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Курортного, Московского, Невского, Петродворцового, Приморского и Фрунзенского районов. Конкурс проходит среди общественных деятелей и общественных организаций. Кроме того, в список кандидатов включены люди, проживающие в домах, попавших под реновацию, представители районов и муниципальные депутаты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга подготовят проект корректировки федерального законодательства, чтобы улучшить городской закон о реновации.