Пожилой пешеход скончался под колесами иномарки на трассе «Кола»

Пожилой пешеход скончался под колесами иномарки на трассе &#171;Кола&#187;
Фото: unsplash

Иномарка насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу на федеральной трассе «Кола» в Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария со смертельным исходом произошла накануне около 22 часов на трассе «Кола» в Кировском районе. Водитель «Шевроле Авео» не заметил пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. Мужчина попал под машину и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дорожная полиция на месте установила, что в результате ДТП погиб 78-летний житель Петербурга.

За рулем иномарки находился 50-летний автомобилист из Вологодской области. В этом году его пять раз штрафовали за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в больницу Раухфуса.

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