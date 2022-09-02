Женщина за рулем кроссовера погибла в ДТП с фурой на Киевском шоссе

Под Петербургом сегодня днем произошла смертельная авария с участием кроссовера и фуры.

Кадры с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На Киевском шоссе сегодня столкнулись фура Man и кроссовер Renault Duster. Со слов очевидцев, водитель кроссовера шла на обгон и не успела вернуться в свой ряд, когда по встречной полосе ехал грузовик. Столкновения избежать не удалось, передняя часть «Рено» оказалась всмятку, особенно со стороны водителя.

В результате аварии женщина погибла на месте. Также свидетели произошедшего пишут, что видели, как кто-то носил ребенка лет 10 на руках.

На месте сейчас работают экстренные службы, все подробности ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилой пешеход скончался под колесами иномарки на трассе «Кола».