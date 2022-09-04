Врач рекомендовал россиянам пройти обследование для подготовки организма к осени

С наступлением холодов людям желательно пройти курс полного обследования у специалистов для выявления или предотвращения проблем со здоровьем.

Кандидат медицинских наук, главврач сети клиник Борис Чурадзе в беседе с радио Sputnik отметил, что жители средней полосы России летом сталкиваются с повышенной солнечной нагрузкой, а это значит, что ультрафиолет со временем накапливается, что в перспективе может привести к мутациям.

Людям, которые летом любят загорать и находиться на открытом солнце рекомендуется каждый год проходить профилактические обследования для выявления возможных онкозаболеваний. Врач отметил, что наиболее частые локализации — это кожа, молочные железы и предстательная железа.