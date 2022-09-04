Врач рекомендовал россиянам пройти обследование для подготовки организма к осени

Врач рекомендовал россиянам пройти обследование для подготовки организма к осени
Врач рекомендовал россиянам пройти обследование для подготовки организма к осени. Фото: unsplash

С наступлением холодов людям желательно пройти курс полного обследования у специалистов для выявления или предотвращения проблем со здоровьем.

Кандидат медицинских наук, главврач сети клиник Борис Чурадзе в беседе с радио Sputnik отметил, что жители средней полосы России летом сталкиваются с повышенной солнечной нагрузкой, а это значит, что ультрафиолет со временем накапливается, что в перспективе может привести к мутациям.

Людям, которые летом любят загорать и находиться на открытом солнце рекомендуется каждый год проходить профилактические обследования для выявления возможных онкозаболеваний. Врач отметил, что наиболее частые локализации — это кожа, молочные железы и предстательная железа.

По мнению специалиста, диспансеризации осенью — хорошая идея. Обязательно стоит пройти осмотр у терапевта, сдать лабораторные исследования, а при активизации вирусных инфекций пройти вакцинацию. Осеннее похолодание хоть и увеличивает риск простудиться, но формирование специфического и неспецифического иммунитета к вирусным инфекциям поможет подготовиться к сезону.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям России посоветовали не игнорировать такие признаки серьезных проблем со здоровьем, как быстрое похудение без причины или набор веса, проблемы с аппетитом и сильная жажда.

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