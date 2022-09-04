В ночь на 4 сентября петербуржцы стали свидетелями яркого северного сияния

В ночь на 4 сентября петербуржцы стали свидетелями яркого северного сияния. Фото: Telegram-канал "Астро Фото Болото. Северное сияние и не только"

В ночь на 4 сентября петербуржцы стали свидетелями яркого северного сияния. Фото: Telegram-канал "Астро Фото Болото. Северное сияние и не только"

В небе Северной столицы минувшей ночью развернулось завораживающее зрелище. Горожане своими глазами могли видеть зеленую ленту позади «Лахта Центра».

Впечатляющие кадры показали в Telegram-канале «Астро Фото Болото. Северное сияние и не только». Выяснилось, что северное сияние наблюдалось на Васильевском острове в ночь с 3 на 4 сентября.

В эту же ночь наслаждались этим природным явлением и жители Ленинградской области. Там снова удалось поймать северное сияние. В этот раз красоту пейзажа дополняли пролетавшие мимо метеоры.

Северное сияние заметили во Всеволожском районе Ленобласти рядом с Ириновским дубом.

А днем 3 сентября петербуржцы смогли запечатлеть еще одно интересное природное явление – солнечное гало. Некоторые увидели в небе еще и паргелий — редкий вид гало, напоминающий радужное пятно на фоне солнца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на следующих выходных в Петербурге потеплеет. По словам синоптика, ожидается, что воздух прогреется до +13 и +18 градусов, а это на 1-2 градуса выше климатической нормы.