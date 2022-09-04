Теплая погода порадует петербуржцев в следующие выходные

Теплая погода порадует петербуржцев в следующие выходные
Теплая погода порадует петербуржцев в следующие выходные. Фото: Baltphoto

Что-то похожее на «бабье лето» придет в Петербург уже на следующих выходных. Синоптики обещают потепление.

Судя по прогнозам, горожане еще успеют ощутить теплые отголоски покинувшего регион лета. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что ближайшим периодом сухой и относительно тёплой погоды в Петербурге будут дни с 9 по 12 сентября.

По словам синоптика, ожидается, что воздух прогреется до +13 и +18 градусов, а это на 1-2 градуса выше климатической нормы. Также Леус добавил, что в следующий раз похожая погода будет наблюдаться в середине третьей декады сентября. В первой половине октября тепло все еще может остаться на территории города.

Метеоролог заметил, что точных критериев «бабьего лета» не существует, поэтому понимается ли под ним грядущее потепление, решает каждый для себя сам. Под указанным термином подразумевается длительный период сухой, солнечной и сравнительно тёплой погоды осенью, напомнил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в Северной столице все еще на 5-6 градусов холоднее климатической нормы. В течение дня температура воздуха составит +12 и +14 градусов.

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Теплая погода порадует петербуржцев в следующие выходные
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