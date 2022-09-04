В Петербурге все еще на 6 градусов холоднее климатической нормы

В Петербурге все еще на 6 градусов холоднее климатической нормы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге все еще на 6 градусов холоднее климатической нормы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Синоптики обещают еще один холодный день в Санкт-Петербурге. Сегодня снова пройдут дожди, температуры при этом выше не станут.

Череда холодных осенних дней 4 сентября продолжается. По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на территории Северной столицы пройдут небольшие и кратковременные дожди. Температура воздуха при этом остается на 5-6 градусов ниже положенной по климату. Как отметил специалист, во всем виноват всё тот же циклон, медленно кружащий над северо-востоком Европейской России.

В течение дня температура воздуха составит +12 и +14 градусов, по области показатели достигнут +10 и +15 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Первый день рабочий недели петербуржцам существенных перемен в погоде не принесёт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что погода в Санкт-Петербурге стабилизировалась, поэтому каких-либо изменений в субботу и воскресенье не ожидается, предупреждал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.