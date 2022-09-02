Синоптик пообещал Петербургу дождливые и холодные выходные

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какой будет погода в предстоящие выходные.

Согласно прогнозу синоптика, погода в Северной столице стабилизировалась, поэтому каких-либо изменений в субботу и воскресенье не ожидается.

Циклон уже далеко ушел от Петербурга и Ленобласти, но весь Северо-Запад пока остается в его обширном тылу. Из-за повышения атмосферного давления дожди станут кратковременными.

Колесов также обратил внимание на сильное похолодание в ночное время суток. В Ленобласти ночная температура воздуха будет понижаться до +2…+7 градусов, а местами возможно и ниже.

А дневная температура в выходные в Петербурге будет находиться на уровне от +11 до +13 градусов.

«Кстати, не удивляйтесь если завтра по области кто-то услышит грозу, и при такой низкой температуре она может быть», — добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург выбирается из холодной ямы: на улице потеплеет до +13.