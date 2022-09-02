Петербург выбирается из холодной ямы: на улице потеплеет до +13

Петербуржцев в пятницу ждет пасмурная погода и небольшое потепление.

Погоду в Северной столице 2 сентября будет диктовать тыловая часть циклона, но его воздействие начинает ослабевать, поэтому метеообстановка немного улучшится. На небе появятся небольшие прояснения, а дожди будут короткими и пройдут лишь местами. Температурный фон при этом немного вырастет, сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

На улице ожидается от +11 до +13 градусов, в Ленобласти разброс температуры побольше — от +9 до +14 градусов. Порывистый ветер 4-9 м/с подует с северо-запада. Атмосферное давление увеличится до значений выше нормы — 763 мм рт. ст.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к середине сентября в Петербурге может стать теплее, особенно в окрестностях Северной столицы.