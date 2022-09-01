К середине сентября в Петербурге может стать теплее

К середине сентября в Петербурге может стать теплее
К середине сентября в Петербурге может стать теплее. Фото: Baltphoto

В Петербурге началась осень, но портиться погода начала еще в последних числах лета. На сегодняшний день температура воздуха составляет всего +9 градусов. Однако петербуржцев обнадежили теплыми днями в середине сентября.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в программе «Утро в Петербурге» рассказал, что воздух еще может прогреться до +20 градусов. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

По прогнозу Колесова потепление намечается на середину сентября. Эта же неделя выдастся очень холодная, по-настоящему осенняя с температурами +10 и+12 градусов днем.

Во второй половине месяца, по словам синоптика, воздух в городе может прогреться до +17 и +22 градусов, особенно в окрестностях Северной столицы.

Кроме того Колесов подвел итоги лета 2022 года. Оно стало четвертым в ряду самых теплых. Первое место занимает лето 2021 года. Аномально жаркий период в 2022 году был только в августе, когда температуры 7 раз достигли 30-градусной отметки. В июне и в июле такой жары не наблюдалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за двое суток в Петербурге осадков отмечено до 50 мм, — это составляет 57 % от месячной нормы. Больше всего залило территории Новой Ладоги, Винницы и Сосново.

Александр Колесов новости СПб погода прогноз


 

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