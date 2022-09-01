Колесов: в Петербурге выпало 57 % месячной нормы осадков

Вот уже третий день на территории Северной столицы хозяйничает циклон «Ornella». За это время он принес очень большое количество осадков и в самом городе и по территории Ленинградской области.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что за двое суток в городе осадков отмечено до 50 мм, — это составляет 57 % от месячной нормы.

По территории Ленинградской области осадков отмечается еще больше. Так, больше всего залило территории Новой Ладоги (88 мм, что составляет 114 % от нормы), Винницы (90 мм, что составляет 103 % от нормы), Сосново (96 мм, что составляет 129 % от нормы). Также очень много осадков выпало в Шлиссельбурге (106 мм, что составляет 128 % от нормы) и в Лодейном Поле (76 мм, что составляет 82 % от нормы).

Колесов заявил, что в ближайшие дни характер дождей изменится, они будут кратковременными, и большого количества осадков ждать не придется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторым петербургским школьникам повезло: часть районов во время школьных линеек дождь обошел. Холод, правда, никуда не делся.