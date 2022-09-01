На время школьных линеек дождь прекратится в некоторых районах Петербурга

Главный синоптик Северной столицы предположил, что некоторые районы Петербурга дождь в этот холодный день может обойти вовсе на время школьных линеек.

Стартовал новый учебный год. Школьники наряжаются, несут преподаватели цветы и следуют на торжественные линейки в учебные заведения. Однако погода не радует теплом. Как заметил главный синоптик города Александр Колесов, это первое сентября может стать самым холодным с 1987 года.

Известно, что тогда температуры достигли отметки всего в 10 градусов тепла. Для начала осени это очень, очень холодные показатели. Из приятных новостей синоптик отметил, что по данным локатора в период школьных линеек отдельные западные районы города не попадут под дождь, либо осадки там могут быть совсем минимальными.

Основной же интригой дня остается вопрос о том, сможет ли сегодняшний День знаний стать самым холодным за всю историю наблюдений. Точно это сказать можно будет после обеда, предположил Колесов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что похолодание в Петербурге дошло до минимальных значений, отметил синоптик Михаил Леус. Сегодня небо продолжат закрывать плотные и низкие облака, а также пройдут дожди и по-прежнему будет ветрено.