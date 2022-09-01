Первого сентября похолодание в Петербурге достигло апогея

Наступил первый день осени, и похолодание в Петербурге дошло до минимальных значений.

В День знаний погоду на территории Северной столицы продолжит формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего на северо-восток Европейской России, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня небо продолжат закрывать плотные и низкие облака, а также пройдут дожди и по-прежнему будет ветрено. Температурный фон окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

В течение дня столбик термометра не поднимется выше+8 и +10 градусов, по области эти показатели достигнут+6 и +11 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу могут произойти робкие прояснения, но небольшие дожди местами все же пройдут. Кроме того Леус обнадежил, что станет на пару градусов теплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что День знаний в 2022 году, по прогнозу синоптиков, может стать самым холодным с 1987 года. Столбик термометра тогда поднялся всего до +10 градусов. Кроме того, уточняется, что в центре Петербурга осадки будут несильные, однако в ряде западных районов могут пройти ливни.