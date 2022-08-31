Первое сентября в Петербурге может стать самым холодным за всю историю наблюдений

Первое сентября в Петербурге может стать самым холодным за всю историю наблюдений. Фото: Pxhere

Первое сентября в Петербурге может стать самым холодным за всю историю наблюдений. Фото: Pxhere

День знаний в этом году, по прогнозу синоптиков, может стать самым холодным с 1987 год. Тогда столбик термометра поднялся всего до +10 градусов.

Сильное похолодание и дожди придут в Северную столицу 1 сентября. По словам главного синоптика города Александра Колесова, ожидаются температуры в 9-10 градусов тепла. Об этом пишет «Мойка78».

Допускается, что максимальная отметка может достичь +12 градусов, но это, все же, маловероятно. Таким образом, День знаний рискует оказаться самым холодным за всю историю наблюдений.

Кроме того, уточняется, что в центре Петербурга осадки будут несильные, однако в ряде западных районов могут пройти ливни. Такая ситуация может сложиться в Кронштадте, Курортном и Ломоносовском районах.

Циклон уйдет из города к вечеру 1 сентября, наиболее существенные осадки прекратятся и станут кратковременными вплоть до 4 сентября, заключил синоптик.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что начавшаяся 30 августа непогода продолжится и 1 сентября. По прогнозу специалистов, местами ожидаются сильные порывы ветра, достигающие 15 /с.