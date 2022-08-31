Первого сентября на территории Петербурга ветер разгонится до 15 м/с

Погода в Северной столице продолжает капризничать.

Начавшаяся вчера непогода продолжится и 1 сентября. По прогнозу синоптиков местами ожидаются сильные порывы ветра, достигающие 15 /с. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», День знаний выдастся не самым теплым.

Так, столбик термометра не поднимется выше +8 и +10 градусов. В течение дня ожидается северный умеренный ветер, атмосферное давление будет меняться мало.

Также не исключен небольшой дождь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за сутки среднее количество выпавших осадков в Петербурге составило более 23 мм, что составляет 30% от месячной нормы. В пресс-службе «Водоканала» рассказали, что больше всего досталось Кронштадтскому району, где на землю обрушилось 26,17 миллиметра осадков.