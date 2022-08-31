Петербуржцам назвали самые затопленные места города после дождей

Циклон «Орнелла» в Петербурге и не думает отступать. За сутки среднее количество составило более 23 мм, что составляет 30% от месячной нормы.

Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», больше всего досталось Кронштадтскому району, где на землю обрушилось 26,17 миллиметра осадков. Второе место занял Петродворцовый район, — там за день выпало 22,42 миллиметра осадков. Третью строчку в «мокром рейтинге» занял Курортный район, на который с неба вылилось 20,87 миллиметра осадков.

Подчеркивается что несмотря на обильные ливни, система водоотведения в этот раз справилась с приемом дождевых стоков. Скоплений воды у социально-значимых объектов зафиксировано не было. Сегодня на улицах Петербурга дежурят 68 бригад Водоканала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 августа в Санкт-Петербурге выпала почти треть месячной нормы осадков. На территории города и в пригородах целый день шел сильный дождь. продолжится он и сегодня.