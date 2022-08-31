В Северной столице уже выпала треть месячной нормы осадков

Вчера, 30 августа, в Санкт-Петербурге разбушевалась непогода. В результате выпала почти треть месячной нормы осадков.

На территории города и в пригородах целый день шел сильный дождь. продолжится он и сегодня. По словам, ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, это только начало.

«Помните, вчера писал про похолодание и сильные дожди в Санкт-Петербурге? Дожди, едва успев начаться, вылили на Северную столицу уже 9 мм осадков, а по области местами до 24 мм (Любань) — а это почти треть от месячной нормы августа!», — заметил синоптик.

При этом специалист уже заранее отметил, что ночное количество осадков поразит горожан еще больше. Местами количество дождевой воды превысило за сутки 40 мм.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лето в Санкт-Петербурге заканчивается холодными дождями и сильным ветром. Сегодня, 31 августа, в городе выпадет много осадков, а дневные показания термометров будут на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений.