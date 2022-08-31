Холодные дожди накрыли Петербург в последний день лета

Лето в Санкт-Петербурге заканчивается холодными дождями и сильным ветром.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в последний день календарного лета Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, центр которого переместится в Верхневолжье. По словам синоптика, его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой.

Сегодня в городе пройдут дожди, местами сильные, а дневные показания термометров будут на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений. Температура воздуха поднимется не выше +10 и +12 градусов, по области эти значения достигнут всего +8 или в лучшем случае+13 градусов.

Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Завтра, 1 сентября, дожди не прекратятся, но примут кратковременный характер и будут ослабевать. Однако, как заметил специалист, теплее от этого не станет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице 31 августа ожидается ухудшение погодных условий. Местами ветер разгонится до 18 м/с.