Петербуржцев предупредили о сильном дожде и порывах ветра до 18 м/с

Петербуржцев предупредили о сильном дожде и порывах ветра до 18 м/с. Фото: Unsplash

Петербуржцев предупредили о сильном дожде и порывах ветра до 18 м/с. Фото: Unsplash

На территории Северной столицы ожидается ухудшение погодных условий. Местами ветер разгонится до 18 м/с.

В главном управление МЧС России по Санкт-Петербургу горожан предупредили, что 31 августа погода серьезно ухудшится. Некоторые района города на Неве зальет ливнями, а ветер усилится до 18 м/с.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», Температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке в +10 и +12 градусов днем, а ночью столбик термометра достигнет всего 8-10 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к 1 сентября в городе станет совсем холодно. Леус заметил, что на территории города установится преимущественно облачная погода с небольшими, но продолжительными дождями. Температура воздуха при этом составит всего +12–14 градусов, — это ниже климатической нормы.