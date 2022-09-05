На территории Петербурга в начале рабочей недели холодный сентябрь удерживает позиции

В Санкт-Петербурге все еще холодно: температуры остаются ниже климатической нормы.

Холодный сентябрь продолжает удерживать свои позиции. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в понедельник Петербург находится на периферии далёкого циклона, во власти холодного и относительно влажного воздуха.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами вновь пройдут небольшие дожди, а температурный фон будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

В течение дня сохранится температура воздуха +12 и +14 градусов, по области эти показатели достигнут +10 и +15 градусов. При этом ветер северный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, 6 сентября, погода изменится мало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптики пообещали потепление в Петербурге к следующим выходным. Ожидается, что воздух прогреется до +13 и +18 градусов, а это на 1-2 градуса выше климатической нормы. Многие назвали бы такую погоду «бабьим летом». Метеоролог заметил, что точных критериев этого понятия не существует, поэтому каждый решает для себя сам оно это, или нет.