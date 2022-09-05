Число погибших туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка увеличилось до 8

Число погибших туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка увеличилось до 8. Фото: СУ СК РФ по Камчатскому краю

Число погибших туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка увеличилось до 8. Фото: СУ СК РФ по Камчатскому краю

Стало известно, что число не переживших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке вросло до восьми человек. До этого сообщалось о 6 погибших.

Новую цифру назвал заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский, он также рассказал о состоянии других пострадавших. Об этом пишут РИА Новости.

Группа туристов с 30 августа совершала восхождение на сопку с двумя гидами. Всего в группе было в12 человек. В субботу они обратилась к спасателям.

Предварительно, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, его нашли без сознания. Также один гид сломал ногу. Вчера, 4 сентября, в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы, а сегодня к этому списку добавили еще двоих.

Как отметил Василевский, с вулкана поступила информация о двух погибших. Сейчас на месте происшествия сохраняется плохая погода, поэтому до них не могут добраться спасатели.

В правительстве региона также подтвердили, что двое человек не пережили эту ночь.

«Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших», — заметили в правительстве.

В настоящий момент камчатские спасатели предпринимают четвертую попытку высадиться на вулкане, исход операции будет зависеть от погоды.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди погибших туристов во время похода на вулкан Ключевская Сопка числится врач из Петербурга.