Среди 6 погибших во время похода на вулкан Ключевская Сопка есть петербуржец

Среди 6 погибших во время похода на вулкан Ключевская Сопка есть петербуржец
Среди 6 погибших во время похода на вулкан Ключевская Сопка есть петербуржец. Фото: СУ СК РФ по Камчатскому краю

Вчера, 3 сентября, на Камчатке погибла группа туристов. Они направлялись на вулкан Ключевская Сопка, но сорвались на высоте более 4 тысяч метров. Стало известно, что среди погибших числится врач из Петербурга.

Группу выживших туристов до сих пор эвакуируют. Среди 6 погибших, согласно информации ТАСС, указан петербуржец Андрей Гутор. Также ушли из жизни Павел Селяничев, Максим Соловьев, Екатерина Косюк, Евгений Сорокин и Александр Жиловачик.

Накануне 12 экстремалов отправились покорять вершину при неблагоприятных погодных условиях. Туристы решили разделиться на две группы. В результате на большой высоте одно из команд сорвалась в низ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Организатором восхождения выступала компания из Новосибирска.

Андрей Гутор отправился в путешествие 28 августа. Известно, что 34-летний мужчина работал нейрохирургом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что группа туристов в составе 10 человек и двух гидов выдвинулась на вулкан Ключевская Сопка во вторник, 30 августа. На высоте более 4 тысяч метров чисть из них сорвалась с высоты и погибла. Гиды, которые были с туристами, выжили: один из них сломал ногу, а второй не пострадал и начал оказывать помощь другим.

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