Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан на Камчатке

На Ключевском вулкане на Камчатке погибли пятеро человек из туристической группы. Они сорвались с высоты, сообщили в СУ СК по Камчатскому краю.

Группа туристов в составе 10 человек и двух гидов выдвинулась на вулкан Ключевская Сопка во вторник, 30 августа. В субботу утром спасателей по спутниковой связи вызвала группа туристов, совершающая восхождение на Ключевской вулкан. На высоте более 4 тысяч метров пятеро из них сорвались с высоты и погибли. Гиды, которые были с туристами, выжили: один из них сломал ногу, а второй не пострадал и начал оказывать помощь другим.

На помощь туристам на вертолете летят сотрудники поисково-спасательного отряда. Вскоре группа будет эвакуирована.

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Все детали случившегося выясняются.

В СК также напомнили, что вулкан Ключевская сопка — это один из самых сложных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Волхове мужчины заперли ветерана в ванной и украли ее медали.