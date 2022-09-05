В квартире поселка Цвылево Тихвинского района нашли мертвеца с ножом в шее

В квартире поселка Цвылево Тихвинского района нашли мертвеца с ножом в шее. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В квартире поселка Цвылево Тихвинского района нашли мертвеца с ножом в шее. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Тихвинском районе расследуют убийство гражданина, проживавшего в поселке Цвылево. Мертвого мужчину нашли в чужой квартире.

Как стало известно Gazeta.SPB, в скорою 4 августа около 16:47 позвонил неизвестный, который сообщил о ножевом ранении в поселке Цвылево, 17.

В 17:30 на место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили в указанной квартире труп с глубоким ножевым ранением шеи. Погибший проживал в доме 44.

Кроме того, на месте по «горячим следам» прибывшим нарядом задержан 37-летний гражданин, который является соседом погибшего. По версии следствия, после совместного распития спиртных напитков в результате возникшей ссоры задержанный ударил ножом в область шеи обнаруженного 29-летенго мужчину.

Особо отмечается, что по указанным трем квартирам за 5 лет заявок не было. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили останки человека. По прибытию на место в лесном массиве специалисты нашли тазовую и позвоночную кости, а также ребра.