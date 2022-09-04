В лесу под Петербургом нашли человеческие ребра, часть позвоночника и тазовую кость

В лесу под Петербургом нашли человеческие ребра, часть позвоночника и тазовую кость. Фото: Unsplash

В лесу под Петербургом нашли человеческие ребра, часть позвоночника и тазовую кость. Фото: Unsplash

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили останки человека.

Об обнаружении страшной находки в 15 км. от поселка Борисова Грива во Всеволожском районе правоохранителям стало известно 3 августа. Очевидец обратился в экстренные службы около 17:47.

Как стало известно Gazeta.SPB, по прибытию на место в лесном массиве специалисты нашли тазовую и позвоночную кости, а также ребра человека.

Останки были направлены в морг для установления причины смерти, род и личность погибшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Гатчинском районе нашли скелетированный труп неизвестной женщины, в обстоятельствах ее гибели будут разбираться следователи. Скелетированные останки, как удалось выяснить, принадлежали женщине с седыми волосами. Правоохранители направили тело в морг для установки точной причины смерти.