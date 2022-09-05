Почти каждый пятый арендующий квартиру петербуржец живет с питомцем

Почти каждый пятый арендующий квартиру петербуржец живет с питомцем. Фото: unsplash

Почти каждый пятый арендующий квартиру петербуржец живет с питомцем. Фото: unsplash

Выяснилось, что в Петербурге и Москве собственники жилья часто не против въезжающих хозяев с питомцами. Заселить арендаторов с животными готовы 35% петербургских владельцев недвижимости.

Люди с домашними питомцами в большинстве случаев находят подходящее жилье в Петербурге уже примерно через неделю. Больше половины арендаторов (58% ) заселяются в квартиры с кошками, а 30% граждан обустраиваются на новом месте с собаками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Яндекс. Аренда».

Помимо четвероногих петербуржцы заводят декоративных крыс, хомяков, кроликов, черепах, попугаев и даже ящериц. В 9% случаев съемщики жилья заводят собаку и кошку одновременно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторыми продуктами категорически нельзя угощать питомцев, как бы сильно они не просили. Запрещенная для животных пища может спровоцировать большие проблемам с пищеварением или даже привести к летальному исходу.