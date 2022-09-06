Доверчивого пенсионера в Петербурге обманули на 1,2 млн рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников в Петербурге стал 87-летний местный житель.

Как стало известно Gazeta.SPb, потерпевший обратился в дежурную часть накануне вечером. Проживающий на Пискаревском проспекте пенсионер рассказал правоохранителям, что с 1 сентября ему начали названивать якобы сотрудники Центробанка. Они убедили его перевести все сбережения на «безопасные» счета, чтобы не остаться без денег.

Желая спасти свои накопления от мошенников, пенсионер несколько раз ходил в салоны связи и переводил деньги на указанные неизвестными счета. Так он остался без 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей, пока стояла на перекрестке на проспекте Просвещения. Неизвестный вор тайно похитил ее сумку, в которой лежали телефон, банковская карта, документы и наличка.